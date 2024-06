Damián Suárez, lateral-direito do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 17/06/2024 22:11 | Atualizado 17/06/2024 22:13

Rio - Um dos grandes problemas do Botafogo nas últimas temporadas, a lateral direita ganhou um nome de peso para 2024 e este vem correspondendo as expectativas. Damián Suárez assumiu a titularidade com extrema autoridade, é um dos pilares defensivos do técnico Artur Jorge e entrega ao Glorioso mais uma peça com espírito de liderança.

"Lenhador" ou "Zorro", como é conhecido desde os tempos de Getafe, da Espanha, o experiente uruguaio de 36 anos já soma 22 jogos pelo Alvinegro na temporada e tem três assistências anotadas. De longe, a melhor opção no setor - que ainda conta com Mateo Ponte, seu conterrâneo, e Rafael, em recuperação após lesão no joelho.

A lateral direita do Botafogo era um grande problema a ser resolvido pela gestão da SAF. No primeiro ano, André Mazzuco e John Textor contrataram Renzo Saravia, atualmente no Atlético-MG, para disputar posição com Rafael, então prejudicado por lesão no tendão calcâneo. Ao longo daquele ano, o setor não se firmou e o argentino acabou sendo dispensado.

Em 2023, ano marcado pela derrocada na reta final após ampla vantagem na liderança do Brasileirão, o Glorioso teve três jogadores que não conseguiram a afirmação: Di Plácido, argentino contratado junto ao Lanús e que viveu altos e baixos, JP Galvão, novamente Rafael - em mais um cenário de problemas físicos - e Mateo Ponte, que chegou ao clube como grande promessa do Campeonato Uruguaio.

Com toda a experiência de LaLiga, o Campeonato Espanhol, onde jogou entre 2012 até sua assinatura com o Botafogo, Damián se afirma como um dos principais jogadores do elenco Alvinegro, que lidera o Brasileirão com 19 pontos após nove rodadas.