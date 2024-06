Mosaico da torcida do Botafogo em Cariacica - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 17/06/2024 18:32

A torcida do Botafogo fez a festa em Cariacica, no Espírito Santo, na vitória por 2 a 1 sobre o Grêmio, no último domingo (16), pela nona rodada do Brasileirão, e chamou atenção pelo domínio mesmo fora de casa. De acordo com o borderô da partida, divulgado pela Federação Gaúcha de Futebol, 13.920 dos 15.811 torcedores presentes eram alvinegros.

Este número representa aproximadamente 88% da carga total comercializada. A renda do duelo foi de R$ 1.845.028,50, com um lucro de cerca de R$ 1,6 milhão.

O Grêmio, vale lembrar, foi o mandante do duelo e levou para o Estádio Kleber Andrade após acordo com a diretoria da SAF do Botafogo, que aceitou ter jogos de turno e returno em campo neutro - o Tricolor segue sem poder utilizar a Arena, em Porto Alegre, devido às enchentes dos últimos meses.

Pelo trato feito entre os clubes, a partida do segundo turno deve ser disputada em Brasília, praça que indicou o Botafogo. O jogo está previsto para o fim do mês de setembro.