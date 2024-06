Botafogo x Grêmio pelo Campeonato Brasileiro do ano passado - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 16/06/2024 11:13

Cariacica - O Botafogo volta a entrar em campo pelo Campeonato Brasileiro neste domingo (16), quando vai até o estádio Kleber Andrade, em Cariacica, enfrentar o Grêmio, em jogo válido pela nona rodada da competição. Além da importância para esta edição do Brasileirão, uma vitória do Alvinegro sobre o Tricolor Gaúcho seria importante para melhorar o retrospecto recente da equipe carioca contra o rival.

O Botafogo perdeu seis dos últimos sete confrontos que disputou contra o Grêmio. A única vitória foi na 14ª rodada do Brasileirão do ano passado, onde triunfou sobre o Tricolor Gaúcho por 2 a 0 na Arena do Grêmio, com gols marcados por Eduardo e Carlos Alberto.

O último jogo disputado entre as duas equipes, entretanto, foi um duelo que o torcedor do Botafogo quer esquecer. Em partida válida pela 33ª rodada do Brasileirão do ano passado, o Alvinegro abriu 3 a 1 sobre o Grêmio, em São Januário, mas viu Luís Suárez marcar três gols e comandar a virada do clube gaúcho sobre os cariocas por 4 a 3.

Tal partida foi um dos diversos tropeços que tiraram a liderança do Botafogo na reta-final do Brasileirão. O título da competição ficou com o Palmeiras.

Em 2024, entretanto, o Botafogo quer reverter este cenário. A equipe comandada por Artur Jorge é a terceira colocada do Brasileirão, com apenas um ponto atrás do líder, Flamengo. Em caso de tropeços do Rubro-Negro e do Bahia, vice-líder da competição, o Alvinegro pode assumir a liderança caso vença o Grêmio.