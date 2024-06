Tiquinho Soares, atacante do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 14/06/2024 20:59 | Atualizado 14/06/2024 20:59

Rio - Morreu nesta sexta-feira (14) José Nilton dos Soares, pai do atacante Tiquinho Soares, do Botafogo. Ele, que batalhava contra um câncer, sofreu falência múltipla de órgãos. Em comunicado publicado, o Alvinegro lamentou a perda e desejou forças ao jogador e à família.

"É com imenso pesar que o Botafogo comunica o falecimento do Sr. José Nilton Soares, pai do nosso querido Tiquinho Soares. Além de grande incentivador e pilar na carreira do atleta, Sr. José foi exemplo de humildade, perseverança e valores, que hoje são refletidos em sua família e, em especial, na personalidade do atacante alvinegro. Toda solidariedade do Botafogo ao Tiquinho, familiares e amigos neste momento difícil."

José Nilton teve a situação agravada no segundo semestre de 2023 na reta final do Brasileirão. Mesmo com o estado delicado do pai, Tiquinho não deixou de atuar e recebeu apoio da torcida.

Tiquinho Soares não participou do treino desta sexta-feira no CT Lonier e também não deve estar presente no sábado, última atividade antes da partida contra o Grêmio, em Cariacica, no Espírito Santo, no domingo.