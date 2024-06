Eduardo fez o gol da vitória alvinegra no jogo de ida - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 14/06/2024 19:49

Rio - Após cumprir suspensão na vitória por 1 a 0 sobre o Fluminense na última terça (11) , o volante Danilo Barbosa irá retornar ao time titular do Botafogo contra o Grêmio. O duelo acontece no próximo domingo (15), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Kleber Andrade, no Espírito Santo, pelo Brasileirão.