Allan é o grande reforço do Botafogo para o segundo semestre da temporada - Reprodução/Redes sociais

Publicado 14/06/2024 22:19

Rio - Acertado com o Botafogo para o segundo semestre, o volante Allan, de 33 anos, que estava no Al-Wahda, dos Emirados Árabes Unidos, chegou ao Rio de Janeiro na última quinta-feira (13) e já iniciou trabalhos de parte física antes de se apresentar ao Glorioso.

Em suas redes sociais, o jogador, que assinou a custo zero com o Botafogo, mostrou seus treinamentos sob a orientação do personal trainer Marlon Muniz. Nesta sexta-feira, após a atividade, aproveitou o resto das férias e jogou futevôlei com Diego Souza e Fellipe Bastos em uma praia na Zona Oeste da cidade.

Allan, reforço do Botafogo, realiza trabalho físico acompanhado de personal trainer Reprodução/Redes sociais

Allan assinou pré-contrato com o Botafogo no início de 2024. Seu vínculo com o Alvinegro passa a valer no dia 1/7, mas a expectativa é de que inicie os trabalhos com o elenco no CT Lonier antes disso.

A segunda janela de transferências do futebol brasileiro será aberta no dia 10/7, quando os atletas contratados poderão ser registrados na CBF.