Com o uniforme II da última temporada, Danilo Barbosa celebra vitória do Botafogo sobre o CorinthiansVítor Silva / Botafogo

Publicado 14/06/2024 19:19

Rio - O Botafogo planeja lançar o novo uniforme preto para esta temporada ainda neste mês de junho. Em parceria com a Reebok, o Alvinegro lançou, em abril, apenas a camisa número 1 - além da blusa de treino, de goleiro e de aquecimento. As informações são do jornalista Thiago Franklin, do 'Canal do TF'.

Além do segundo uniforme, que sempre faz sucesso entre a torcida botafoguense, o clube lançará a camisa branca (número 3). Esta, porém, ainda não tem data marcada para ser revelada.

A tradicional camisa alvinegra do Botafogo, quando lançada em abril, repercutiu por todo o planeta e fez com que torcedores encarassem longas filas nas lojas físicas para comprá-la . Em apenas 24 horas, foram vendidas 15 mil unidades, um recorde do Glorioso.

Em boa fase no Campeonato Brasileiro e classificado às oitavas da Copa do Brasil e da Libertadores da América, os alvinegros esperam ansiosamente pelas novidades.

Em campo, o próximo compromisso do Botafogo será contra o Grêmio, em jogo válido pela 9ª rodada do Brasileirão, domingo (16), às 18h30 (de Brasília) no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica.