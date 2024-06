Jeffinho tem contrato com o Botafogo até dezembro deste ano - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 14/06/2024 15:51

Rio - Equipe da Série A2 do Campeonato Carioca, o Resende emitiu nota nesta sexta-feira (14) se pronunciando após o atacante Jeffinho, do Botafogo, registrar boletim de ocorrência cobrando valores referentes à transferência ao Lyon , no início de 2023. De acordo com o clube, o Alvinegro ainda precisa quitar valores acordados na época.

O clube do Sul do Estado mostrou surpresa com a atitude do jogador, mas pontuou o carinho entre as partes. Jeffinho foi revelado nas categorias de base do Resende e comprado pelo Botafogo em 2022. Em janeiro do ano seguinte, foi negociado por 10 milhões de euros (cerca de R$ 55,3 milhões na cotação da época).

"O Resende FC recebeu com surpresa, por meio da imprensa, a atitude do jogador Jeffinho. Lamentamos que o atleta que encontrou as portas do clube abertas, aos 19 anos – idade que poucos clubes se dispõe a avaliar atletas aspirantes – tenha tido uma atitude incondizente com a verdadeira situação. Nosso carinho pelo atleta que recebemos, dos campos de pelada, e que chegou ao Lyon, se mantém o mesmo, mas refutamos a postura e atitude do staff do jogador, que vem conduzindo a questão de forma equivocada e, até mesmo, truculenta", disse o Resende.

Jeffinho registrou boletim de ocorrência alegando apropriação indébita por parte do ex-clube. Na negociação antes de partir para o futebol francês, ficou acordado 20% do valor da verba devido aos direitos econômicos pertencentes a ele repassados pelo Resende após pagamento do Botafogo - este de 40% do montante. De acordo com o Gigante do Vale, o Glorioso ainda precisa quitar.

"O Resende FC reafirma seu compromisso com funcionários, parceiros e fornecedores, deixando claro que honra seus compromissos, mantendo as obrigações de quem executa um projeto de formação exemplar, rigorosamente em dia. Não há e nunca houve apropriação indébita. Tão logo o Botafogo pague os valores devidos ao Resende FC, o atleta receberá o valor contratado."