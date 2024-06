Artur Jorge deseja a contratação de reforços - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 14/06/2024 08:20 | Atualizado 14/06/2024 08:24

Rio - O bom momento do Botafogo na temporada não irá reduzir o desejo de contratar reforços para o segundo semestre. Com o volante Allan e o atacante Igor Jesus com pré-contratos assinados, o clube carioca irá buscar mais novidades. A necessidade foi passada por Artur Jorge para John Textor.

"Espero (reforços), honestamente sim. Nosso elenco é bom, mas há posições em que precisamos melhorar a competitividade interna. O Textor sabe, eu já disse quais são. O que eu quero é acrescentar valor. Temos um elenco que está em primeiro e mostrado valor em desempenho. Vamos procurar duas ou três posições para que o Botafogo fique mais forte ainda", afirmou o treinador em entrevista ao "SporTV".



Duas posições são prioridade. A chegada de um zagueiro e também de um atacante de lado. Porém, a contratação de outros nomes não estão descartadas pelo clube carioca. A ideia é dar a Artur Jorge um elenco mais robusto capaz de brigar pelo Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores.

Um dos nomes avaliados pelo Alvinegro é do meia Thiago Almada. Ele defende o Atlanta United, dos Estados Unidos, e inicialmente tem o futebol europeu como prioridade, mas já começa a olhar com bons olhos um retorno à América do Sul.