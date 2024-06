Gregore foi o líder do Botafogo em recuperações no campo do Fluminense (7) - Arthur Barreto / Botafogo

Gregore foi o líder do Botafogo em recuperações no campo do Fluminense (7)Arthur Barreto / Botafogo

Publicado 13/06/2024 14:51

Rio - Titular do Botafogo na vitória sobre o Fluminense, por 1 a 0, na última terça-feira (11) , Gregore aproveitou a oportunidade recebida pelo técnico Artur Jorge. Com Danilo Barbosa suspenso por ter levado o terceiro cartão amarelo diante do Corinthians, na 7ª rodada do Brasileirão, o volante foi o escolhido pelo português para assumir a vaga entre os 11 iniciais.

Leia mais: Cuiabano consegue rápida adaptação e já se sente em casa no Botafogo

Ao lado de Marlon Freitas e Tchê Tchê, Gregore se destacou no meio-campo. O Alvinegro teve o domínio da partida no Nilton Santos, com marcação alta, forte e eficiente. O camisa 26, inclusive, foi o líder do time em recuperações no campo do Fluminense, com sete.

Na sequência, aparecem Luiz Henrique e Óscar Romero (3), e Alexander Barboza, Marlon Freitas, Tchê Tchê e Júnior Santos (2). O levantamento foi feito pela página 'Fogostats'.

Gregore chegou ao Botafogo na primeira janela de transferências deste ano para ser mais uma opção no setor e brigar pela titularidade. Desde então, o "pitbull", como é chamado pelos alvinegros, entrou em campo 21 vezes e ainda não participou de gols.

Com a boa atuação no Nilton Santos e a vitória no Clássico Vovô, o Glorioso assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro, com 16 pontos - de forma momentânea, já que seus atuais perseguidores ainda não entraram em campo na rodada.

O próximo compromisso do Botafogo será contra o Grêmio, no domingo (16), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica.