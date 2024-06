Finalização de Cuiabano, do Botafogo - Arthur Barreto/Botafogo

Finalização de Cuiabano, do BotafogoArthur Barreto/Botafogo

Publicado 12/06/2024 17:10

somente Rio - Um dos destaques do Botafogo em meio à boa fase é Cuiabano. Ele chegou ao Alvinegrosomente no dia 20 de abril , mas conseguiu uma rápida adaptação ao esquema do técnico Artur Jorge e se firmou no time. Mesmo com seis jogos, o lateral-esquerdo soma boas atuações e já se sente em casa.

A estreia foi no dia 2 de maio, no triunfo sobre o Vitória por 1 a 0 , pela Copa do Brasil. Desde então, atuou em todos os jogos possíveis - ficou de fora apenas dos confrontos da Libertadores, já que não estava inscrito na competição. No período, distribuiu duas assistências.

"Mister deu total confiança, e venho treinando bastante. O grupo também me recebeu muito bem. Então, estou me sentindo já em casa e estou muito feliz", contou Cuiabano, na zona mista do Nilton Santos, após a vitória sobre o Fluminense

Por falar no Tricolor, ele teve boa atuação no clássico da última terça-feira, 11. Cuiabano se apresentou na frente para apoiar o time em jogadas ofensivas e mostrou segurança no setor defensivo. De acordo com dados do "SofaScore", o lateral-esquerdo fechou a partida com seis cortes, uma interceptação, sete de 12 duelos ganhos pelo chão e apenas duas faltas cometidas.

Após a vitória no clássico, o Botafogo vira a chave para a nona rodada do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro enfrentará o Grêmio no próximo domingo, a partir das 18h30, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, Espírito Santo. A partida marca o reencontro de Cuiabano com o clube que o revelou.

"(A vitória sobre o Fluminense) Foi reflexo de muito trabalho, o Mister vem cobrando a gente. Foi desfrutando do trabalho da semana toda. Pudemos sair com a vitória, que foi o mais importante, vencer um clássico. Domingo tem um jogo importante contra o Grêmio. Vamos trabalhar o resto dessa semana para tentar sair com a vitória", disse Cuiabano.