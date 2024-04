Cuiabano, novo lateral-esquerdo do Botafogo - Divulgação/Botafogo

Cuiabano, novo lateral-esquerdo do BotafogoDivulgação/Botafogo

Publicado 20/04/2024 22:04

Rio - Na noite deste sábado, 30, o Botafogo oficializou a contratação do lateral-esquerdo Cuiabano, de 21 anos, que pertencia ao Grêmio. O contrato do atleta com o Glorioso vai até o fim de 2027.

O lateral desembarcou no Rio de Janeiro justamente na noite deste sábado . Nos próximos dias, ele realizará avaliações médicas para poder dar início aos trabalhos com os novos companheiros.

"Estou muito feliz de estar chegando no Botafogo, um clube grande como esse. Venho para agregar e ajudar o grupo, bem motivado", disse o jogador, na chegada ao Rio de Janeiro.

Cria das categorias de base do Grêmio, Cuiabano tinha contrato com o Tricolor Gaúcho somente até o fim de 2024. Portanto, como havia possibilidade de perder o atleta de graça em breve, o clube de Porto Alegre aceitou a oferta do Botafogo.

Cuiabano chega para ser mais uma opção para a lateral esquerda do Botafogo. Hoje, o técnico Artur Jorge conta com Marçal, que no momento trata de uma lesão muscular na panturrilha direita, e Hugo.