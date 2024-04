Cuiabano é uma aposta do Botafogo e chega para brigar com Marçal e Hugo na lateral - Lucas Uebel /Grêmio FBPA

Publicado 20/04/2024 08:33

O jogador de 21 anos assinará com o Glorioso em definitivo, após ser liberado pelo clube gaúcho, mesmo sendo opção como titular na lateral-esquerda nas últimas duas partidas. O dirigente explicou a opção.

O vice de futebol do Grêmio, Antônio Brum, confirmou a negociação finalizada com o Botafogo para a contratação de Cuiabano , após ser liberado pelo clube gaúcho, mesmo sendo opção como titular na lateral-esquerda nas últimas duas partidas. O dirigente explicou a opção.

"É um atleta oriundo das categorias de base do Grêmio que tinha contrato até o fim do ano e que, em determinado momento ficou como terceira opção do grupo. O Grêmio tentou tratativas para renovar seu contato, mas o que o jogador almejava ficou um pouco distante do que o clube pretendia oferecer, por essas questões que mencionei", afirmou Brum à Rádio Gaúcho.



Com o risco de perder o jovem jogador de graça, o0 Grêmio então optou por aceitar a oferta do Botafogo, de R$ 7 milhões a R$ 8 milhões.



"Houve uma proposta interessante em valores financeiros, na qual o Grêmio também mantém percentuais e chances de valores pela revenda dele no futuro. Achamos que poderia ser interessante, principalmente por, a partir do meio ano, ele ter a possibilidade assinar um pré-contrato com outro clube", explicou o dirigente, relembrando que o clube gaúcho precisará vender alguns jovens, seguindo previsão do orçamento para a temporada.



Cuiabano atuou nas duas últimas partidas porque os outros laterais, Reinaldo e Mayk, estavam com problemas físicos. Mas na temporada, ele entrou em campo apenas quatro vezes no total.



"O Grêmio negou outras propostas menores do que essa do Botafogo. O atleta almejava um valor salarial e, em determinado momento, ele foi a terceira opção para a lateral. Existiram sondagens de clubes de fora do Brasil. O Grêmio não está se desfazendo do atleta", garantiu Brum.