Cuiabano teria concorrência de Marçal e Hugo na lateral esquerda do BotafogoLucas Uebel /Grêmio FBPA

Publicado 19/04/2024 17:20 | Atualizado 19/04/2024 17:21

Rio - No último dia da janela doméstica, o Botafogo está próximo de acertar a chegada do lateral-esquerdo Cuiabano, do Grêmio. De acordo com o jornalista Thiago Franklin, o defensor chegaria em definitivo ao clube carioca.

Na primeira rodada, Marçal foi titular do Botafogo na derrota para o Cruzeiro, no Mineirão, mas saiu no intervalo. Para o duelo com o Atlético-GO, na última quinta-feira (18), o experiente lateral-esquerdo sequer foi relacionado.

Diante disso, Hugo foi o escolhido por Artur Jorge para estar entre os 11 iniciais. O jovem, inclusive, teve um bom começo de ano no Botafogo. Ele é o jogador do setor da Série A que mais participou de gols em 2024 - mandou a bola para as redes uma vez e deu sete assistências.

Cuiabano chegaria para disputar posição com os dois laterais-esquerdos do elenco. O atleta, de 21 anos, foi titular no Grêmio nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro.