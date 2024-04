Fatal Model é a nova patrocinadora do Botafogo Basquete - Divulgação

Publicado 19/04/2024 16:35

Rio - Maior site de acompanhantes do Brasil, a Fatal Model é a nova patrocinadora oficial da equipe de basquete do Botafogo. Com atuação recente no futebol, a empresa irá estampar pela primeira vez um uniforme no Novo Basquete Brasil (NBB). O contrato entre as partes é até o fim de 2024.

A estreia da parceria acontece já neste sábado (20), no clássico com o Flamengo, pelo Jogo 1 da primeira fase de playoffs da competição. O duelo será disputado em General Severiano, o Ginásio Oscar Zelaya, às 19h30.

"Estamos muito felizes em firmar essa parceria com o Botafogo no basquete e tenho certeza que será uma relação de muito sucesso. Acreditamos que o esporte pode exercer um papel transformador e educador na sociedade. E por conta disso, queremos estar cada vez mais inseridos no meio esportivo brasileiro, em diferentes modalidades", disse Nina Sag, porta-voz da Fatal Model, em aspas reproduzidas pelo site "Mkt Esportivo".

"Ficamos muito contentes pela negociação com êxito do clube e a chegada de mais um patrocinador, um parceiro que vem investindo nos esportes. Certamente, com a contribuição da Fatal Model, o Botafogo, que é um dos clubes mais tradicionais do basquete nacional, estará ainda mais forte para atingir seus objetivos nesta reta final de campeonato e na próxima temporada", afirmou Carlos Salomão, diretor da modalidade no Botafogo.

O Botafogo se classificou para os playoffs do NBB ocupando a última vaga (16º) e já planeja a sua próxima temporada na elite do basquete nacional. Além da Fatal Model, a UPA Pet também patrocina o Glorioso.