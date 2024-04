Luiz Henrique é a maior contratação da história do futebol brasileiro em valores nominais - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 19/04/2024 16:10

Rio - Principal reforço do Botafogo para esta temporada, Luiz Henrique participou de um gol pela primeira vez com a camisa do clube. Ele foi o responsável por dar a assistência para Mateo Ponte mandar a bola para as redes e selar a vitória do Alvinegro por 1 a 0 sobre o Atlético-GO , pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, na última quinta-feira (18).

No lance, a equipe comandada pelo técnico português Artur Jorge troca passes no campo de ataque até que Júnior Santos encontra Luiz Henrique dentro da área. O camisa 7 cruza para trás e, então, o lateral-direito uruguaio bate de primeira para marcar o gol da vitória alvinegra.

O atacante de 23 anos foi titular em cinco confrontos até aqui - ao todo, jogou sete. Ele tem média de dois dribles certos por partida e já venceu 35 duelos no período, de acordo com o SofaScore.

Luiz Henrique, que estava no Real Betis, da Espanha, chegou ao Botafogo como o grande nome para este ano e assinou contrato por cinco temporadas. No total, a transação pode chegar a 20 milhões de euros (R$ 106,6 milhões) com metas e bônus - é a maior contratação da história do futebol brasileiro em valores nominais.

O Alvinegro entra em campo novamente no próximo domingo (21), contra o Juventude, às 18h30 (de Brasília), no Nilton Santos, em jogo válido pela terceira rodada do Brasileirão.