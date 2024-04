Gilberto - Felipe Oliveira / EC Bahia

Publicado 19/04/2024 14:00 | Atualizado 19/04/2024 14:10

Rio - No último dia antes do encerramento da janela de transferências nacionais do primeiro semestre, o Botafogo consultou o Bahia sobre a possibilidade de contratar o lateral-direito Gilberto, de 31 anos. Apesar de estar como opção no banco de reservas, o clube de Salvador decidiu não liberá-lo. As informações são do portal "UOL".

A decisão aconteceu porque o Bahia acredita que Gilberto será útil na temporada de 2024. O titular da posição é o colombiano Santiago Arias, de 32 anos. Ele deverá ser convocado para disputar a Copa América e pode desfalcar o Bahia em boa parte do Brasileiro.



Gilberto chegou ao Bahia em julho do ano passado, após operação de pagou 2,5 milhões de euros (R$ 13 milhões na época) junto ao Benfica. Ele tem contrato até dezembro de 2026 com o clube baiano.

Revelado pelo Botafogo, o lateral-direito defendeu clubes importantes como Vasco, Internacional e Fluminense. No Tricolor viveu seu melhor momento, sendo vendido em 2020 para defender o Benfica. Gilberto atuou no futebol português por três anos.