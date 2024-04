Tchê Tchê chegou ao Botafogo há praticamente dois anos e foi titular na maioria das partidas - Vitor Silva / Botafogo

Tchê Tchê chegou ao Botafogo há praticamente dois anos e foi titular na maioria das partidasVitor Silva / Botafogo

Publicado 19/04/2024 11:42 | Atualizado 19/04/2024 11:43

Agora são 113 partidas, superando as 112 pelo Palmeiras. Tchê Tchê voltou a ser titular na vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-GO , quinta-feira (18) no Nilton Santos, e tornou o Botafogo o clube pelo qual mais jogou na carreira.

"Fico feliz por isso. Todo mundo sabe a identificação grande que tenho com o clube, com a torcida e com todos que trabalham aqui. Conquistei o respeito com muito trabalho, não sou muito de falar, não gosto de aparecer, muitas vezes faço aquele trabalho sujo dentro de campo que não é muito falado, mas sei da minha responsabilidade", afirmou em entrevista à Botafogo TV.



Tchê Tchê foi a última das contratações do Glorioso sob o comando da SAF de John Textor na primeira janela de transferências, em 2022. Vindo do São Paulo, o volante estreou há praticamente dois anos, em 20 de abril, na vitória por 3 a 0 sobre o Ceilândia (DF), pela Copa do Brasil, ao entrar aos 38 minutos do segundo tempo.



Ele foi titular em 101 jogos, sendo a primeira deles na terceira vez que entrou em campo, no triunfo por 1 a 0 sobre o Flamengo, no Maracanã.



"Quando cheguei ao Botafogo, falei que queria assumir protagonismo que talvez em outros lugares não foi tão visível, aqui estou conseguindo ter essa relevância. Espero continuar aqui por muito tempo", completou Tchê Tchê.



Além de Botafogo, Palmeiras e São Paulo, o jogador de 31 anos também atuou por: Atlético-MG, Dynamo de Kiev, Osasco Audax, Boa Esporte, Ponte Preta e Guaratinguetá.



Confira os números de Tchê Tchê pelo Botafogo



Jogos -113

Foi titular em - 101 jogos



Vitórias - 49

Empates - 30

Derrotas - 34



Gols marcados - 5

Cartões amarelos - 22



Competições disputadas - Brasileirão (67 jogos), Carioca (20), Sul-Americana (11), Copa do Brasil (8), Libertadores (6) e amistoso (1).