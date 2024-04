John Textor compra churrasquinho e cerveja antes de entrar no Nilton Santos para jogo do Botafogo - Reprodução de vídeo

John Textor compra churrasquinho e cerveja antes de entrar no Nilton Santos para jogo do BotafogoReprodução de vídeo

Publicado 18/04/2024 22:20

John Textor viveu, nesta quinta-feira (18). Ao chegar ao estádio para assistir ao jogo contra o Atlético-GO, após ir ao STJD de manhã , o dono da SAF alvinegra parou para comer um churrasquinho e tomar cerveja em um dos estabelecimentos que fica perto do setor Norte.

John Textor tomando cerveja e comendo um churrasquinho nos arredores do Nilton Santos antes de Botafogo x Atlético-GO.



O americano cerca de uma hora antes de a bola rolar e causou alvoroço entre os torcedores que se concentravam na rua antes de entrar no Nilton Santos. Em entrevista à Botafogo TV, Textor falou sobre o encontro.

"Eu estive lá fora. Vim para o estádio com torcedores. Bebi uma cerveja, ganhei uma... É o primeiro jogo da campanha em casa. Não gostamos do início, mas é uma longa temporada. Eu ainda acho que um ano sem título é um ano ruim. Nós temos que lutar pelo campeonato. Não é só pelo que aconteceu no ano passado, nós temos que construir algo para o futuro", afirmou. "Eu estive lá fora. Vim para o estádio com torcedores. Bebi uma cerveja, ganhei uma... É o primeiro jogo da campanha em casa. Não gostamos do início, mas é uma longa temporada. Eu ainda acho que um ano sem título é um ano ruim. Nós temos que lutar pelo campeonato. Não é só pelo que aconteceu no ano passado, nós temos que construir algo para o futuro", afirmou.

Textor, no Brasileirão de 2023, quando fez graves acusações sobre corrupção na CBF e no campeonato. Entretanto, após reunião com o empresário, o auditor e vice-presidente do Tribunal, Felipe Bevilacqua, solicitou mais tempo para analisar o caso após apresentação de novos fatos

O dono da SAF do Botafogo ainda terá de comparecer à CPI das Apostas Esportivas na segunda-feira (22), após ser convidado a testemunhas sobre as acusações de ter provas de jogos do Brasileirão com manipulação de resultados.