Botafogo higienizará cobertura do Estádio Nilton SantosReprodução/TV Globo

Publicado 18/04/2024 18:40

Rio - O Botafogo fechou uma parceria com a WAP, marca do segmento de bens de consumo, para higienizar a cobertura do Estádio Nilton Santos. A empresa, líder em lavadoras de alta pressão, é considerada Top Of Mind na categoria e será responsável por toda a assistência técnica, equipamentos e produtos utilizados para a limpeza completa do local.

Após uma longa análise estratégica, ficou definido que a limpeza da cobertura terá início agora e se estenderá por 45 dias. As partes estudam estender a parceria para a limpeza de todo o Estádio.



“A WAP está constantemente buscando oportunidades e parcerias que tenham fit com nossa cultura e valores. Realizar esse projeto com o Botafogo, na casa do clube, é muito importante e significativo para nós. A limpeza será realizada na cobertura e estamos entendendo a possibilidade de estender a parceria para realizar em todo o estádio”, comenta Paulo Sanford, CEO da WAP.



“Dentro do planejamento estratégico e dos objetivos definidos pela SAF para o Estádio Nilton Santos, a busca pela manutenção qualificada e a melhor experiência de nossos torcedores são as prioridades. Nesse sentido, acreditamos que a WAP, uma empresa referência no segmento, é a parceira ideal para estar ao nosso lado na limpeza da cobertura da nossa casa. Iremos continuar trabalhando para entregar um ambiente bonito, limpo, acolhedor e seguro aos nossos torcedores”, pontua o Diretor de Infraestrutura e Operações do Botafogo, Alexandre Costa.