Artur Jorge, novo técnico do Botafogo, ao lado de Alessandro Brito, Head Scout - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 17/04/2024 20:29 | Atualizado 17/04/2024 20:30

Rio - O alto número de gols sofridos tem sido o principal problema do Botafogo nos primeiros meses de 2024. Até aqui, são 23 em 22 jogos. Apesar disso, a tendência é que a diretoria não traga reforços para o setor nesta janela, que se encerra no dia 19 de abril. O Alvinegro continua atento ao mercado, mas entende que precisa fazer ajustes em todas as áreas para corrigir a situação.

"Na verdade, a gente está em adaptação no sistema. É claro que a gente está tomando um número excessivo de gols, isso é um fato. O Artur (Jorge) entende e nós, como um clube, entendemos que é uma conexão geral de todas as áreas. Não é só o fato de tomar gol que a defesa está frágil. É mais uma questão de ajuste", disse o head scout do Botafogo, Alessandro Brito, em entrevista à imprensa na sede da CBF.

"Temos zagueiros experientes, zagueiros que, do nosso ponto de vista, atendem as expectativas do clube. Estamos sempre atentos ao mercado, mas não é uma carência, vamos dizer assim. A gente vai trabalhar para poder resgatar nossa melhor performance", completou.

Recentemente, o Botafogo sondou a situação de Pedro Henrique, do Athletico . O zagueiro soma poucos minutos nesta temporada e pode deixar o Furacão. O clube carioca, porém, não abriu negociações pelo atleta.

"Não teve nada de proposta, apenas uma sondagem, até por conhecer o Mazzuco (antigo diretor de futebol do Botafogo), o Pedro (Henrique) e o agente dele. Nós queríamos saber apenas as condições do atleta, mas não teve nada oficial", contou Alessandro Brito.

Por outro lado, o Glorioso trabalha para enxugar o elenco . Janderson está a caminho do Vitória. Já Newton e Raí serão emprestados ao Criciúma e ao CRB, respectivamente.

"Como planejamento do clube, a gente estruturou os três primeiros meses para realmente dar minutagem para alguns atletas oriundos da categoria de base, oriundos do nosso projeto sub-23. O projeto do Estadual, do início do ano, foi para dar essa minutagem. Agora, esses atletas seguem no nosso radar, no nosso monitoramento, continuando ganhando minutos em outras equipes. Para nós, é importante que eles ganhem essa minutagem, ganhem essa experiência para retornarem mais fortes", explicou Alessandro Brito.