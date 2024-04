Janderson comemorando gol pelo Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 17/04/2024 14:38

Rio - O Botafogo encaminhou a saída de três jogadores de seu elenco principal: Janderson será jogador do Vitória em definitivo, enquanto Newton e Raí estão próximos de serem emprestados, respectivamente, ao Criciúma e ao CRB. As informações são do jornalista Thiago Franklin.

Janderson deixa o clube semanas após renovar seu contrato com o clube. O novo vínculo do atacante seria válido até dezembro de 2026, entretanto, ele já se despediu de seus companheiros do Alvinegro e viajará em breve para Salvador para assinar vínculo em definitivo.

Já Newton e Raí devem deixar o Botafogo no intuito de ganhar mais minutagem. Os dois jogadores devem ser emprestados ao Criciúma e ao CRB até o final da temporada.

Janderson foi contratado pelo Botafogo em 2022, por R$ 250 mil, para integrar o time sub-23, num projeto da SAF para buscar jovens jogadores que pudessem ganhar experiência para, depois, serem aproveitados no elenco principal. Foi o que aconteceu em 2023 e ele deixa o Alvinegro com 40 jogos disputados e quatro gols marcados em duas temporadas.

Já Newton foi contratado pelo Botafogo em definitivo no final do ano passado, após passar duas temporadas emprestado ao clube pelo Jacuipense. O volante tem contrato válido até 2027.

Por fim, Raí, cria das categorias de base do Botafogo, se destacou nesta temporada pelas suas boas atuações na Taça Rio, onde o Alvinegro se sagrou campeão. O meia tem oito jogos em 2024, com um gol marcado e uma assistência feita.