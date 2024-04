O português Artur Jorge fará sua estreia na Copa do Brasil como comandante do Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 17/04/2024 15:45

Rio - O Botafogo precisará quebrar um tabu para avançar às oitavas de final da Copa do Brasil. Após sorteio realizado nesta quarta-feira (17) , ficou definido que o adversário do Glorioso na terceira fase da competição será o Vitória. O Alvinegro nunca superou a equipe baiana pelo torneio nacional.

Ao todo, Botafogo e Vitória se enfrentaram três vezes na história da Copa do Brasil. A primeira foi em 1997, quando o Glorioso perdeu em casa, por 3 a 0, ainda na primeira fase.

As outras duas foram em 2012. Na Bahia, o duelo terminou empatado em 1 a 1, com gols de Neto Baiano, para o Vitória, e Elkeson, para o Botafogo. Na partida de volta, o Alvinegro abriu o placar novamente com Elkeson, mas viu Pedro Ken e Tartá marcarem para garantir a classificação da equipe baiana às quartas de final.

Agora, em 2024, o Glorioso mandará o primeiro duelo no Nilton Santos e, na sequência, a vaga será decidida no Barradão, estádio do Leão da Barra.

Ambos os clubes disputam a Série A do Campeonato Brasileiro. O Botafogo conta com o farto elenco para avançar de fase e, o Vitória, com o Barradão lotado para empurrar os jogadores. A equipe baiana subiu para a elite do futebol brasileiro no ano passado, onde não estava desde 2018.