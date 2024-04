Sorteio da Copa do Brasil 2024 - Thiago Ribeiro/CBF

Publicado 17/04/2024 15:06 | Atualizado 17/04/2024 15:42

Rio - Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco conheceram os adversários da terceira fase da Copa do Brasil 2024. O sorteio realizado nesta quarta-feira (17), na sede da CBF, no Rio de Janeiro, definiu os jogos da próxima etapa da competição. Os jogos devem ocorrer entre os dias 1º e 22 de maio.

Botafogo e Vasco terão confrontos mais complicados contra times da primeira divisão do Brasileirão. O Alvinegro enfrenta o Vitória, enquanto o Cruzmaltino encara o Fortaleza. Já Flamengo e Fluminense terão uma logística complicada contra o Amazonas, da Série B, e Sampaio Corrêa, da Série C, respectivamente.

Na terceira fase da Copa do Brasil, 12 clubes se juntaram aos 20 classificados da segunda fase. São os casos de: Fluminense (campeão da Libertadores), Ceará (campeão da Copa do Nordeste), Vitória (campeão da Série B), Goiás (campeão da Copa Verde), São Paulo, Palmeiras, Atlético-MG, Grêmio, Bragantino, Flamengo e Botafogo (via Libertadores); e Athletico-PR (via Brasileirão).

Confrontos da terceira fase

Operário-PR x Grêmio

Bahia x Criciúma

Sampaio Corrêa-MA x Fluminense

Sousa-PB x Red Bull Bragantino

Goiás x Cuiabá

Botafogo x Vitória

Fortaleza x Vasco

Flamengo x Amazonas-AM

Águia de Marabá-PA x São Paulo

Palmeiras x Botafogo-SP

Ypiranga-RS x Athletico-PR

CRB x Ceará

América-RN x Corinthians

Brusque x Atlético-GO

Atlético-MG x Sport

*Clubes em negrito jogam a volta em casa

Divisão dos potes



Os participantes foram separados em dois potes e ordenados de acordo com a posição no Ranking Nacinal de Clubes 2024. Equipes do pote 1 enfrentam as equipes do pote 2 em jogos de ida e volta. Veja como estavam os potes:

POTE 1: Athletico-PR, Atlético-GO, Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Ceará, Corinthians, Cuiabá, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Red Bull Bragantino e São Paulo.

POTE 2: Águia de Marabá-PA, Amazonas, América-RN, Botafogo-SP, Brusque, CRB, Criciúma, Goiás, Juventude, Operário-PR, Sampaio Corrêa, Sousa-PB, Sport, Vasco, Vitória e Ypiranga.