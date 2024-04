Everton Cebolinha, atacante do Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Everton Cebolinha, atacante do FlamengoMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 17/04/2024 22:43

Rio - Após levar um pisão no tornozelo direito logo nos primeiros minutos do duelo entre Flamengo e São Paulo, nesta quarta-feira (17), no Maracanã, pela segunda rodada do Brasileirão, o atacante Everton Cebolinha pediu substituição. Ele reclamou de um incômodo no Tendão de Aquiles do tornozelo direito.

O camisa 11 deu lugar a Luiz Araújo, que marcou o gol do Rubro-Negro aos 19 minutos. Bruno Henrique, que iniciou o jogo pela ponta direita, foi para o outro lado do gramado. O Fla venceu pelo placar de 2 a 1. De la Cruz marcou na segunda etapa e Ferreira descontou para o São Paulo.

Everton Cebolinha á havia sido substituído na vitória do Flamengo sobre o Atlético-GO, na estreia, também por conta de uma pancada no mesmo local. Na ocasião, deixou o campo do Serra Dourada, em Goiânia, no intervalo.