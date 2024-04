Bruno Henrique é um dos principais jogadores do Flamengo - Thiago Ribeiro/AGIF/Estadão Conteúdo

Publicado 18/04/2024 00:21

Rio - Bruno Henrique foi um dos grandes nomes do Flamengo na vitória por 2 a 1 sobre o São Paulo, nesta quarta-feira (17), no Maracanã, pela segunda rodada do Brasileirão . Após a partida, o atacante exaltou o resultado dentro de casa e comentou sobre a relação com a torcida rubro-negra, que o tem como um dos ídolos recentes e mostrou ao longo dos 90 minutos.

O atacante foi titular no duelo, iniciou pelo lado direito do gramado, mas foi novamente deslocado para a esquerda após a lesão de Everton Cebolinha, que foi substituído por Luiz Araújo . Bruno Henrique, no segundo tempo, foi ovacionado ao fazer uma pressão no campo adversário minutos antes de deixar o gramado para a entrada de Victor Hugo.

"Vou dizer do carinho que tenho por essa torcida e que eles têm por mim. É gratidão por estar no maior clube, feliz por poder dar meu melhor, titular ou entrando, dar parabéns á equipe. Jogo difícil, de uma equipe que vai brigar pelo campeonato, suportamos bem, fizemos grande jogo, dois gols... Dava para fazer mais dois, mas a defesa do São Paulo foi bem, tirou bolas de gol. Parabéns a nós pelos três pontos. Brasileiro é difícil, importante pontuar em casa para sonhar por esse campeonato", disse, à emissora Globo.

O Flamengo, com a vitória, chegou a seis pontos somados e ocupa a liderança do Brasileirão após duas rodada. O próximo desafio será no domingo (21), contra o Palmeiras, fora de casa, às 16h.