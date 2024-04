Jô e Sassá são os nomes mais conhecidos do elenco do Amazonas - João Normando / Amazonas FC

Publicado 17/04/2024 16:17 | Atualizado 17/04/2024 16:17

O primeiro teve passagens de destaque por Atlético-MG, sendo campeão da Libertadores, em 2013, e pelo Corinthians, onde conquistou o Brasileirão, em 2017. Além disso, já passou por clubes como Everton, da Inglaterra, Galatasaray, da Turquia, e Manchester City.

Já Sassá foi revelado pelo Botafogo e acumula passagens por Cruzeiro e Coritiba. Ele está no Amazonas há um ano e reencontrou seu bom futebol no clube. O atacante marcou 18 gols em 23 jogos na última temporada e foi o artilheiro da Série C, onde a equipe amazonense foi campeã.

Além deles, a Onça Pintada conta em seu elenco com os atacantes William Barbio, ex-Vasco, Ênio, ex-Botafogo, o meia Giovanni, ex-Fluminense, campeão da Libertadores em 2023, e o zagueiro Miranda, emprestado pelo Gigante da Colina.

No banco de reservas, o adversário do Flamengo tem Adilson Batista como técnico. Ele já teve passagem pelo Vasco entre 2013 e 2014, onde ficou marcado pelo segundo rebaixamento da história do clube.

As partidas serão nas semanas dos dias 1 e 22 de maio. A ida será no Maracanã, enquanto a volta, em Manaus.