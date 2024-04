Léo Pereira (E) ao lado de Fabrício Bruno - Gilvan de Souza /CRF

Léo Pereira (E) ao lado de Fabrício BrunoGilvan de Souza /CRF

Publicado 17/04/2024 08:30 | Atualizado 17/04/2024 08:30

Rio - No Flamengo desde 2020, Léo Pereira, de 28 anos, vive em 2024 um começo de temporada excelente. Ao lado de Fabrício Bruno, ele faz parte de uma defesa que sofreu somente dois gols no ano. O companheiro já recebeu uma oportunidade na seleção brasileira e o paranaense também sonha com a possibilidade.

"Acho que meu sorriso já diz (risos). Eu fico feliz tanto por mim, pelo momento que eu vivi com ele (Dorival), mas por ele também, que é um paizão, um cara que veio e deixou várias amizades aqui, que fez bem para todo o elenco. Então a gente ficou muito feliz por ele estar assumindo (a Seleção), é um cara que merece, assim como toda a comissão dele. E fiquei feliz também pela convocação do meu parceiro Fabrício Bruno, a gente sabe o quanto ele trabalha aqui no dia a dia para poder ter essa oportunidade que teve. E eu espero um dia poder realizar esse sonho de criança, de infância, e ser lembrado pelo professor Dorival", disse em entrevista ao "GE".

Ao falar sobre o bom momento, Léo Pereira também citou o atual treinador da seleção brasileira. Em 2022, o zagueiro iniciou sua volta por cima no Flamengo, sendo titular em conquistas importantes, sob o comando de Dorival.

"A minha contratação veio junto de muitas expectativas. Eu vim para um elenco campeão da Libertadores, do Brasileiro, e vinha fazendo um ótimo trabalho no Athletico-PR. Vivi uma época de adaptação, não consegui desempenhar o meu melhor no início. Depois, com a chegada do Dorival, consegui ter uma constância e me firmar no time. Os companheiros e o Dorival foram fundamentais para que naquele ano eu pudesse consolidar e conseguir aqueles títulos que consegui junto com o grupo. E agora é um momento muito especial, acho que foi um dos meus melhores início de ano da carreira", afirmou.