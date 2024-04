Matheus Gonçalves foi campeão carioca pelo Flamengo, mas jogou pouco - Reprodução / Redes sociais

Matheus Gonçalves foi campeão carioca pelo Flamengo, mas jogou poucoReprodução / Redes sociais

Publicado 16/04/2024 20:00

Rio - Pouco aproveitado por Tite, o meia Matheus Gonçalves se reuniu com a comissão técnica e pediu para atuar com o time sub-20 do Flamengo na partida contra o Palmeiras, pelo Brasileirão da categoria, nesta quarta-feira (17), na Gávea. A intenção do jovem é manter seu ritmo de jogo. A informação foi dada primeiramente pelo jornalista Venê Casagrande.

A "descida" de Matheus Gonçalves para o time sub-20 não significa que ele voltará em definitivo para a categoria. A ideia é que ele participe do duelo com o Alviverde e, posteriormente, volte a treinar com os profissionais.

Matheus Gonçalves voltou ao Flamengo no início deste ano, após ser emprestado ao Red Bull Bragantino para a disputa do último Brasileirão. No entanto, soma apenas 34 minutos em campo desde o retorno e não joga desde o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca, contra o Nova Iguaçu, no dia 30 de março.

Enquanto isso, o time principal do Flamengo volta a campo nesta quarta-feira (17), às 21h30, contra o São Paulo, no Morumbi. O Rubro-Negro busca sua segunda vitória na competição.