Matheus Cunha - Gilvan de Souza /CRF

Publicado 16/04/2024 11:00 | Atualizado 16/04/2024 11:42

Rio - O Flamengo recebeu uma consulta do Cruzeiro pelo goleiro Matheus Cunha, de 22 anos, O Rubro-Negro não aceitou liberar o jogador, que atualmente é a primeira opção no banco para o titular Agustin Rossi. As informações foram dadas em primeira mão pelo "GE" e confirmadas pelo Jornal O Dia.

Durante a temporada passada, Matheus Cunha foi titular do Flamengo por boa parte. No total, o jovem entrou em campo em 41 partidas com camisa rubro-negra desde que se profissionalizou. Ele fez parte dos títulos da Libertadores e da Copa do Brasil de 2022 e do Campeonato Carioca deste ano.

O Cruzeiro busca a contratação de um goleiro para substituir Rafael Cabral. O jogador tem contrato com o clube mineiro até o fim de 2025, mas negocia a sua saída de Belo Horizonte.