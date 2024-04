Varela, lateral do Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Varela, lateral do FlamengoMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 15/04/2024 09:20 | Atualizado 15/04/2024 09:30

Rio - O lateral-direito Guillermo Varela foi um desfalque de última hora para a estreia do Brasileiro. O uruguaio apresentou quadro viral com febre e dores no corpo, ficando de fora da equipe do Flamengo que enfrentou o Atlético-GO, no Serra Dourada. A situação expôs novamente uma carência no elenco rubro-negro.

Sem a presença do jogador, Tite recorreu a improvisação. Especialista na lateral-esquerda, Ayrton Lucas atuou no outro lato, com Matías Viña como titular na sua função. Tite até tinha Wesley como opção no banco, mas o jovem acabou de se recuperar de uma lesão no adutor da coxa direita.

A posição é vista como carente no elenco e o Flamengo ainda deverá perder Varela para a seleção do Uruguai durante a disputa da Copa América. Apesar disso, a contratação de um jogador para o setor não está na lista de prioridades do Rubro-Negro para 2024.