James Rodríguez em treino do São Paulo - Divulgação/São Paulo

James Rodríguez em treino do São PauloDivulgação/São Paulo

Publicado 15/04/2024 22:07

O São Paulo terá um desfalque de peso na lista de relacionados para a partida contra o Flamengo, nesta quarta-feira (17), às 21h30, no Maracanã, pela segunda rodada do Brasileirão. O meia James Rodríguez passou por um exame de imagem que diagnosticou uma lesão muscular de grau um na coxa esquerda.

James atuou por 39 minutos na derrota do São Paulo para o Fortaleza pelo placar de 2 a 1, no sábado, pela primeira rodada, no Morumbis.

O colombiano seria titular do São Paulo no duelo com o Rubro-Negro. No entanto, na reapresentação do elenco, nesta segunda-feira (15), no CT da Barra Funda, James Rodríguez treinou por cerca de 20 minutos e sentiu incômodo no local. As informações são do site "ge".

A equipe paulista segue sem poder contar com Lucas, Rafinha, Wellington Rato e Moreira, todos no departamento médico. A novidade no time de Thiago Carpini deve ser Ferreira, que treinou normalmente e está liberado para enfrentar o Flamengo.