Pedro, Pulgar e Cebolinha posam com a camisa 2 do Flamengo para 2024 - Divulgação/Flamengo

Publicado 15/04/2024 16:33

foi marcada para o dia 29 de abril. O clube já tem conversas adiantadas para que o vínculo seja estendido até 2029. Rio - A reunião do Conselho Deliberativo do Flamengo que discutirá a renovação de contrato com a AdidasO clube já

O atual contrato com a empresa alemã, que fornece o material esportivo rubro-negro desde 2013, vai até o fim do ano que vem. Com a renovação, o Flamengo passará a receber um valor fixo de R$ 44 milhões, independente das vendas de materiais. Antes, a quantia era de R$ 25 milhões.

Ao longo das negociações, o Flamengo chegou a ser sondado por outras empresas interessadas em fornecer o material esportivo ao clube, como a Puma e outras marcas menores. Houve até propostas maiores, mas o peso da marca Adidas pesou na decisão.



Além da renovação com a Adidas, a reunião também servirá para apreciar a prestação de contas de 2023.