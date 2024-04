Árbitro Andre Luiz Skettino revisou lance com auxílio do VAR e deu pênalti para o Flamengo no fim - Reprodução de TV

Árbitro Andre Luiz Skettino revisou lance com auxílio do VAR e deu pênalti para o Flamengo no fimReprodução de TV

Publicado 15/04/2024 13:29 | Atualizado 15/04/2024 13:36

considerou "jogo brusco grave".

A CBF divulgou no início da tarde desta segunda-feira (15) o áudio do VAR sobre duas decisões do árbitro Andre Luiz Skettino (MG) na vitória do Flamengo por 2 a 1 sobre o Atlético-GO , domingo, pelo Brasileirão. No lance mais polêmico, do pênalti em Bruno Henrique, a arbitragem mudou de ideia ao rever o lance da cotovelada de Maguinho no atacante, o que

o lance de impedimento do gol anulado do Atlético-GO e a expulsão do zagueiro Alix Vinícius não foram divulgados. As decisões da arbitragem geraram

Entretanto,. As decisões da arbitragem geraram indignação do Atlético-GO e do presidente do clube, Adson Batista, que chegou a afirmar haver uma máfia

Logo após o lance decisivo da partida, o árbitro que estava no comando do VAR, Wagner Reway, pede que o colega pare a partida para a análise, mas Andre Luiz Skettino manda seguir e explica a decisão de não marcação do pênalti.



"Braço em disputa".



Mas o VAR reforça mais de uma vez que Maguinho "dá a cotovelada com o braço direito antes da bola". Na sequência, o árbitro avisa que Bruno Henrique está sangrando, mas reforça a decisão inicial: "Para mim, levanta o braço em disputa, não faz movimento adicional para acertar o rosto e a bola está aérea".



Reway então volta a repetir que o movimento do jogador do Atlético-GO foi feito antes de a bola chegar e recomenda a revisão.



"Ele faz o movimento de de braço contra a cabeça do jogador antes de atingir a bola", diz e, pouco depois, complementa:



"Ele (Maguinho) faz um movimento claro, o outro braço fica parado".

Após rever o lance, o árbitro da partida muda a decisão e resolve marcar o pênalti a favor do Flamengo.



"Para mim faz o movimento adicional e atinge com o cotovelo", afirma Andre Luiz Skettino.



O VAR então pergunta: "É disciplinar (cartão amarelo)"? Mas o árbitro discorda: "Para mim é cartão vermelho, atleta número 2, jogo brusco grave".



Ainda assim, Reway repassa o lance em uma câmera invertida "para ver a disciplinar com calma". Mesmo assim, a expulsão é confirmada.



"Cotovelo na boca do adversário, com movimento adicional. Vou dar cartão vermelho e penal, ok?", avisa o árbitro.



Expulsão de Jair Ventura



O outro lance que teve o áudio divulgado foi a expulsão de Jair Ventura. O quarto árbitro avisa da reação do técnico do Atlético-GO e pede o cartão amarelo. Entretanto, pouco depois, um dos auxiliares avisa que foi xingado.



"Ele me mandou tomar no c* duas vezes".