Tite - Marcelo Cortes / Flamengo

TiteMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 14/04/2024 20:30 | Atualizado 15/04/2024 11:15

Goiás - O Flamengo estreou no Brasileiro com vitória de 2 a 1 sobre o Atlético-GO, em Goiás. A partida foi bastante tumultuada e a arbitragem comandada por Andre Luiz Skettino recebeu muitas críticas por ter tomado decisões polêmicas como duas penalidades, três expulsões e anular um gol dos donos da casa. Tite afirmou que concordou com as escolhas do árbitro.

"Vi todos os lances agora. Foram corretas. Com exceção que eu não vi, que foi da ofensa (expulsão de Jair Ventura), um jogo acidentado muito difícil de apitar. Porém, das decisões das quais eu vi pegando as imagens elas foram corretas, a favor e contra", afirmou.

Tite também citou o fato de o Flamengo não ter conseguido controlar a partida, mesmo tendo atuado com um homem a mais por mais de 45 minutos. O treinador citou as circunstâncias da partida e criticou o gramado do Serra Dourada.

"Quando nós chegamos no intervalo a gente sabe que a necessidade é de continuar produzindo e empurrando o adversário para trás e buscar o segundo gol. Inclusive coloquei que administrar jogo nós já tínhamos aprendido que não era dessa forma que nós agiríamos. E nós buscamos o segundo gol. Porém, tem alguns detalhes na bola: no único lance que nós erramos, em cruzamento que teve de conclusão, o Atlético-GO foi efetivo. Então tem que olhar sob esse contexto. A partir daí ela traz cenários diferentes desde o primeiro jogo que foi acidentado. O gramado dá para ser melhor para ter um espetáculo melhor", disse.