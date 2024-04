Flamengo e Atlético-GO se enfrentaram em Goiânia - Ingryd Oliveira / Atlético-GO

Publicado 15/04/2024 10:50

O primeiro lance polêmico da partida foi a expulsão do técnico Jair Ventura, aos 14 minutos do etapa inicial. Na súmula, o árbitro relatou xingamentos do treinador do Atlético-GO. O comandante do Dragão proferiu a frase "da cartão agora seu filho da p…" e, em seguida, xingou o árbitro assistente.

Ainda no primeiro tempo, o Atlético-GO ficou com um a menos dentro de campo após a expulsão de Alix, nos acréscimos. O árbitro justificou que o zagueiro impediu uma "oportunidade clara de gol fora da área penal". Já a expulsão de Maguinho, nos acréscimos da etapa final, ocorreu por "jogo brusco".



O lance de Maguinho, inclusive, definiu a partida. O jogador acertou Bruno Henrique com o cotovelo após uma disputa de bola pelo alto. O atacante do Flamengo ficou com a boca cortada. Após checar o lance no vídeo, o árbitro assinalou pênalti, que foi convertido por Pedro. Assim, o Fla venceu por 2 a 1.

O Flamengo volta a campo na próxima quarta-feira (17), às 21h30 (de Brasília), contra o São Paulo, no Maracanã, pela 2ª rodada do Brasileirão. Já o Atlético-GO enfrenta o Botafogo, quinta (18), no mesmo horário, no Nilton Santos.