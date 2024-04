Lance do jogo entre Atlético-GO e Flamengo - Ingryd Oliveira/Atlético-GO

Lance do jogo entre Atlético-GO e FlamengoIngryd Oliveira/Atlético-GO

Publicado 14/04/2024 22:06 | Atualizado 14/04/2024 22:06

Goiânia - Na noite deste domingo, 14, o Atlético-GO publicou uma nota de repúdio contra a arbitragem da derrota para o Flamengo por 2 a 1 . O clube alega "erros flagrantes" durante toda o jogo e afirma que eles "prejudicaram a integridade esportiva da partida". O Dragão ainda pontuou que "equívocos tão evidentes" comprometem o resultado do jogo e são inaceitáveis. Leia abaixo a manifestação do clube goiano:

Nota de Repúdio



O Atlético Clube Goianiense, diante dos erros flagrantes ocorridos durante o jogo contra o Flamengo, vem por meio desta nota expressar seu mais veemente repúdio aos erros grosseiros de arbitragem que prejudicaram a integridade esportiva da partida.



É inaceitável que equívocos tão evidentes comprometam o resultado de uma competição tão importante como o Campeonato Brasileiro. O Atlético Goianiense reafirma seu compromisso com a ética e a justiça desportiva, e não poupará esforços para que situações como estas não se repitam maculando a integridade não só dos jogos do Atlético, mas do nosso futebol.



Ressaltamos que nosso clube continuará lutando dentro das quatro linhas, com fair play e respeito às regras do jogo. Confiamos nas instituições responsáveis por zelar pela lisura do esporte e esperamos que medidas adequadas sejam tomadas para evitar que tais equívocos voltem a acontecer.



Reiteramos nosso respeito pelo arbitragem e por todas as equipes adversárias, e reafirmamos nosso compromisso com a busca constante pela excelência e pela lisura desportiva.

Nas redes

Cabe ressaltar que, ao longo do jogo, o perfil oficial do Atlético-GO no "X" (antigo twitter) detonou a arbitragem. Abaixo, veja algumas das postagens:

"Juiz horroroso. Péssimo. Ruim para falar o mínimo. Começou o Brasileirão".

JUIZ HORROROSO. PÉSSIMO..RUIM PRA FALAR O MÍNIMO. COMEÇOU O BRASILEIRÃO.... — tlético Goianiense (@ACGOficial) April 14, 2024

"Jair Ventura expulso de forma arbitrária!".

Jair Ventura expulso de forma arbitrária! #DragãoDoBrasil — tlético Goianiense (@ACGOficial) April 14, 2024

"Critérios diferentes, segura o jogo, expulsa um técnico por nada e assim segue o jogo. Será que se fosse do outro lado ele faria isso? Todo mundo sabe a resposta. Absurdo!".

Critérios diferentes, segura o jogo, expulsa um técnico por nada e assim segue o jogo. Será que se fosse do outro lado ele faria isso? Todo mundo sabe a resposta. Absurdo! — tlético Goianiense (@ACGOficial) April 14, 2024

O Atlético-GO também chegou a publicar duas imagens do jogo entre Atlético-MG e Flamengo na Libertadores de 1981, que aconteceu no Serra Dourada. Na ocasião, o jogo foi encerrado porque o Galo ficou sem atletas suficientes em campo por causa das expulsões do árbitro José Roberto Wright.

O clube goiano chegou a escrever na postagem: "Imagens do 1º tempo". Isto seria uma referência ao Flamengo estar sendo ajudado pela arbitragem. A publicação, porém, foi apagada.

Declarações



O técnico Jair Ventura, que foi expulso no primeiro tempo, e o atacante Luiz Fernando, que fez o único gol do Dragão, falaram após a partida. Abaixo, veja o que disse cada um:

Jair Ventura, na coletiva: O Andre (Luiz Skettino, árbitro do jogo) conseguiu ser mais protagonista do que eles (jogadores). Parabéns, ele conseguiu. Dei uma olhada rapidinha no celular e só se fala nele. Completei hoje 303 jogos na carreira e é minha segunda expulsão".

Luiz Fernando, ao Premiere: "Fico muito feliz pelo gol, creio que fizemos uma grande partida, um grande espetáculo. Quem estragou foi o árbitro. Só fez mer***, cagou o jogo todo. Já veio mal intencionado. O impedimento que teve ninguém sabe que impedimento é aquele. Ele deu um pênalti que não existe. Rouba a gente dentro da nossa casa. CBF tem que tomar alguma atitude".

Reclamações do Atlético-GO



O primeiro lance que gerou reclamação por parte do Atlético-GO foi a expulsão de Jair Ventura, que recebeu o cartão vermelho no começo do primeiro tempo.

A equipe também ficou irritada com o impedimento no lance do gol de Baralhas. O lance foi ajustado, mas o VAR confirmou posição irregular.

Os jogadores também ficaram na bronca pelo lance do pênalti para o Flamengo, já nos acréscimos do segundo tempo. Na ocasião, Maguinho acertou uma cotovelada dentro da área em Bruno Henrique. Pela falta, o atleta do Dragão também foi expulso.