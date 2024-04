David em ação durante treino do Vasco - Reprodução/Instagram @davidcorrea

David em ação durante treino do VascoReprodução/Instagram @davidcorrea

Publicado 14/04/2024 19:33

Rio - David comemorou a vitória do Vaso sobre o Grêmio por 2 a 1 em São Januário, neste domingo, 14, pela primeira rodada do Brasileirão. Autor do primeiro gol do jogo, ele ainda parabenizou o grupo, pediu um voto de confiança da torcida e fez elogios ao técnico Ramón Díaz.

"Importância (da vitória) é para o torcedor dar um voto de confiança para nós. Nada melhor do que começar o campeonato bem, com vitória. Suportamos bem o segundo tempo. Muito feliz pelo gol, todo mundo está de parabéns. É o nosso trabalho do dia a dia. Ramón é um cara que nos dá muita confiança e hoje pudemos mostrar dentro de campo", disse David.

Agora, o Vasco vira a chave para a segunda rodada do Campeonato Brasileiro 2024. O Gigante da Colina volta a campo na próxima quarta-feira, às 19h, para enfrentar o Red Bull Bragantino no Nabi Abi Chedid.