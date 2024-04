Em 2024, Vegetti marcou seis gols e deu uma assistência com a camisa do Vasco - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 14/04/2024 10:30

Rio - Principal jogador do ataque do Vasco , o argentino Pablo Vegetti reencontra, neste domingo (14), sua primeira vítima com a camisa do clube carioca. Em 2023, o atacante estreou pelo Cruz-Maltino e marcou seu primeiro gol contra o Grêmio, em São Januário.

Na ocasião, ele saiu do banco de reservas para fazer o gol da vitória por 1 a 0 sobre o time gaúcho. O resultado marcou a arrancada da equipe de Ramón Díaz na luta contra o rebaixamento. Além disso, foi o primeiro triunfo do Vasco em São Januário no Brasileirão do ano passado - o confronto era válido pela 18ª rodada.

Agora consolidado no ataque vascaíno, Vegetti busca iniciar mais uma boa temporada na competição nacional. Em 2023, foram dez gols em 21 jogos, sendo 20 como titular. Mesmo chegando no meio do ano, foi o artilheiro do clube no Campeonato Brasileiro.

Nesta temporada, Vegetti soma seis gols e uma assistência em 11 partidas. O atacante mandou a bola para as redes duas vezes nas duas primeiras fases da Copa do Brasil e ajudou o Vasco a se classificar para o terceiro embate. No Campeonato Carioca, foram quatro marcados - sendo dois diante do Botafogo, no Nilton Santos.

Vasco e Grêmio duelam neste domingo (14), em São Januário, às 16h (de Brasília), pela primeira rodada do Brasileirão. Com ingressos esgotados, a torcida cruz-maltina promete fazer mais uma grande festa em casa.