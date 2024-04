Soteldo em treinamento pelo Grêmio - Lucas Uebel / Grêmio

Rio - O Vasco estreia no Campeonato Brasileiro no próximo domingo (14), quando retorna ao São Januário, às 16h, para enfrentar o Grêmio. A partida, entretanto, marca o reencontro entre o Cruz-Maltino e o atacante Yeferson Soteldo, que ficou marcado por protagonizar uma cena de provocação quando ainda defendia o Santos, no último Brasileirão.

Soteldo pisando na bola durante partida entre Santos e Vasco Reprodução/Globo Naquela ocasião, pela 25ª rodada daquela edição do Campeonato Brasileiro, o Santos já vencia o Vasco por 3 a 1 quando, aos nove minutos do segundo tempo, Soteldo decide pular com os dois pés na bola e ficando em pé em cima dela. Tal gesto gerou a revolta dos jogadores vascaínos, que partiram para cima do venezuelano, dando início a uma confusão generalizada.Três jogadores foram expulsos após a confusão: Lucas Lima e Rodrigo Fernández, no lado do Santos, e Gary Medel, no lado do Vasco. Soteldo e João Paulo, do Peixe, e Sebástian Ferreira, do Cruz-Maltino, receberam cartão amarelo.

Vegetti ficou em cima da bola Leandro Amorim/Vasco O Vasco, entretanto, devolveria a provocação na última rodada do Brasileirão. Após a permanência na primeira divisão e o rebaixamento do Santos para a Série B, jogadores como Medel, Rossi e Vegetti provocaram Soteldo. Enquanto o chileno gravou um vídeo mandando o venezuelano "subir na bola agora", os atacantes repetiram o gesto do ponta em tom de zoação.Atualmente no Grêmio, Soteldo não vive seu melhor momento. O venezuelano se recuperou de uma lesão muscular que sofreu no começo do ano, e tem apenas um gol marcado e uma assistência feita em oito jogos disputados com a camisa do Tricolor Gaúcho.

"Pegando ritmo. É o primeiro jogo como titular após a lesão. Vai ser jogo após jogo. Sei que não estou bem fisicamente, mas tenho que ir aos poucos. São os jogos que vão me dar um ritmo melhor", disse Soteldo, após a derrota do Grêmio para o Huachipato, na última terça-feira (9), pela Libertadores.