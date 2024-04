Ramón Díaz - Leandro Amorim/ Vasco

Publicado 12/04/2024 18:32

Rio - O Vasco estreia no Brasileirão no próximo domingo (14), às 16h, contra o Grêmio, em São Januário. Para a partida, a equipe de Ramón Díaz terá um desfalque importante. O meia Payet, com uma lesão no joelho direito , está fora do jogo.

O treinador argentino deverá jogar com três meias defensivos no duelo: Zé Gabriel; Sforza; e Galdames. Este último, no entanto, ainda é dúvida, já que só voltou a treinar com o grupo na última quarta (10).

Ele vinha fazendo um trabalho separado com a parte física e ganhou um "descanso" na intertemporada que o Vasco fez após a eliminação no Campeonato Carioca. Caso Galdames não jogue, a tendência é de que David assuma seu lugar e Adson jogue mais centralizado.

Outra novidade é a presença do zagueiro João Victor na lateral direita. O jogador já vinha fazendo algumas atividades na função e atuou na posição no jogo-treino contra o América-MG.

Segundo o 'ge', o Vasco deverá entrar em campo contra o Grêmio com: Léo Jardim; João Victor, Medel, Léo e Lucas Piton; Zé Gabriel, Sforza e Galdames (David); Adson, Clayton e Vegetti.