Roberto Dinamite é o maior ídolo da história do VascoDivulgação / CBF

Publicado 13/04/2024 11:19 | Atualizado 13/04/2024 11:46

Rio - O dia 13 de abril é uma data muito especial para todo torcedor vascaíno. Há 70 anos, nascia Roberto Dinamite , o maior ídolo da história do Vasco. Sabendo disso, o Cruz-Maltino fez uma homenagem ao ex-atacante, que faleceu em janeiro do ano passado por conta de um tumor no intestino.

O Vasco apresentou neste sábado (13) o novo uniforme número I para a temporada. A camisa, lançada em parceria com a Kappa, homenageia Roberto Dinamite e o título do Brasileiro de 74, que comemora 50 anos em agosto e teve o ex-atacante como um dos principais ídolos.

"Eu sempre estarei vivo no peito de cada vascaíno que usa a nossa camisa com tanto orgulho e amor, que tem a cruz e o coração como uma coisa só."#DinamiteEterno #VascoDaGama pic.twitter.com/WTVSi1IsKD — Vasco da Gama (@VascodaGama) April 13, 2024 A nova camisa já será usada no próximo domingo (14), quando o Vasco estreará pelo Campeonato Brasileiro contra o Grêmio, às 16h, em São Januário. A competição tem Roberto Dinamite como maior goleador, motivo para qual o Cruz-Maltino já usará o novo uniforme na sua primeira rodada. A nova camisa já será usada no próximo domingo (14), quando o Vasco estreará pelo Campeonato Brasileiro contra o Grêmio, às 16h, em São Januário. A competição tem Roberto Dinamite como maior goleador, motivo para qual o Cruz-Maltino já usará o novo uniforme na sua primeira rodada.

A CBF também honrará a memória do ex-atacante com a entrega do troféu Roberto Dinamite ao artilheiro do Brasileirão deste ano. A medida homenageia o maior goleador da história da competição, com 190 gols.

Confira alguns feitos de Roberto Dinamite:



. Maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro, com 190 gols;

. Maior artilheiro do Campeonato Carioca, com 284 gols;

. Maior artilheiro do Estádio de São Januário, com 184 gols;

. Maior artilheiro do Vasco, com 708 gols;

. Maior artilheiro dos clássicos regionais do Rio de Janeiro, com 27 gols em Vasco x Flamengo, 25 gols em Vasco x Botafogo e 36 gols em Vasco x Fluminense.