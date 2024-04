Josh Wander, dono da 777 Partners, acionista majoritária da SAF do Vasco - Rafael Ribeiro / Vasco da Gama

Publicado 12/04/2024 19:16

Rio - No Rio de Janeiro em agenda antes da estreia do Vasco no Brasileirão, Josh Wander, dono da 777 Partners, acionista majoritária da SAF do Vasco, teve como primeiro compromisso uma reunião com Pedrinho, presidente do clube. No encontro, a pauta principal foi a relação entre as partes, que tem se mostrado complicada desde a posse do ex-jogador no quadro social.

O encontro foi a pedido de Pedrinho, que não participou das discussões na última reunião virtual do Conselho de Administração da SAF. As informações são do site "ge".

Além do ex-jogador, também representaram o quatro associativo o vice-presidente Paulo Salomão e outros membros da diretoria administrativa. CEO da SAF, Lúcio Barbosa não esteve presente.

Além de melhorarem a comunicação entre as partes, o lado do Vasco social também pôs em pauta um debate sobre os investimentos altos no futebol e a falta de retorno. Já são aproximadamente R$ 250 milhões em reforços desde o início da gestão da 777 Partners.