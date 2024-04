Yuri Lima, do Mirassol, recebe presentes do bebê - Reprodução/Mirassol

Publicado 12/04/2024 16:08 | Atualizado 12/04/2024 16:09

São Paulo - O Mirassol cumpriu a promessa e entregou a Yuri Lima presentes pela gravidez da namorada, Iza . O Leão entregou ao jogador um kit de bebê, que leva um body e sapatinhos com as cores e o escudo do clube. O volante agradeceu e disse com bom humor: "Já vai nascer Mirass (Mirassol), só que ela (Iza) é Vasco (risos)".

Iza e Yuri Lima estão juntos desde dezembro de 2022 e assumiram o relacionamento em janeiro do ano passado. O jogador, que está no Mirassol desde 2023, já viu a cantora marcar presença no estádio em jogos do Mirassol