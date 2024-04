Licitação do Maracanã está na segunda fase - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 11/04/2024 09:30

Rio - O Vasco e a Arena 360 vão recorrer da decisão da comissão da licitação do Maracanã . O Governo do Estado do Rio de Janeiro divulgou na última terça-feira (9) as notas da segunda fase e desclassificou o "Consórcio Maracanã de Braços Abertos", da empresa responsável pela administração do estádio Mané Garrincha. O Cruzmaltino segue na disputa com a dupla Flamengo e Fluminense.

O consórcio da Arena 360 foi desclassificado por não atender o número mínimo de jogos exigidos pelo edital (25). Em nota oficial, a empresa afirmou que vai apresentar recurso para seguir na licitação e participar da fase de abertura das propostas financeiras (veja a nota completa abaixo).

Já o Vasco, por sua vez, também deve tentar a impugnação. A comissão da licitação do Maracanã não considerou os jogos de Santos (35) e Brusque (5) apresentados pelo "Consórcio Maracanã Para Todos", de Vasco e WTorre, e ressaltou que as partidas apresentadas feriam o edital.

Flamengo e Fluminense tiveram a maior nota da segunda fase (117 pontos). A comissão considerou que a proposta da dupla atendeu quase todos os pontos do edital e parcialmente em quatro quesitos. Já o Vasco e a WTorre atendeu parcialmente a três requisitos e não atendeu a dois por inteiro, somando 81 pontos.

Nota oficial da Arena 360:

"É com estranheza que a Arena 360 (Consórcio Maracanã de Braços Abertos) soube do vazamento de informações do processo de licitação do Maracanã antes mesmo de ter recebido o parecer e a íntegra do processo administrativo como uma das Licitantes. Na própria terça (9) foi protocoloda uma solicitação formal de acesso ao processo, ainda não atendida. O acesso pelo Sistema Eletrônico de Informações (SEI) do Governo do Estado do RJ também segue indisponível.



Considerando a publicação no Diário Oficial desta quarta (10), a Arena 360 apresentará recurso para seguir no processo licitatório e participar da fase de abertura das propostas financeiras, uma vez que está confiante de que tem o melhor projeto para o estádio. Além disso, entendemos que a proposta cumpriu os requisitos técnicos previstos no Edital, como a apresentação de garantia de datas para a realização de, no mínimo, 70 jogos de futebol no estádio."