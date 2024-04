Payet sofreu uma entorse no ligamento colateral medial do joelho direito - Leandro Amorim/ Vasco

Publicado 11/04/2024 11:10 | Atualizado 11/04/2024 11:12

Rio - O Vasco corre contra o tempo para recuperar Payet. O meio-campista francês sofreu uma entorse no ligamento colateral medial do joelho direito e ficará de molho por cerca de quatro semanas. Sem o seu principal jogador à disposição, o técnico Ramón Díaz terá que quebrar a cabeça para montar a equipe para as primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro.

Payet vai desfalcar o Vasco contra o Grêmio, no próximo domingo (14), e provavelmente diante do Bragantino, dia 17. O jogador tem realizado três sessões diárias de tratamento para tentar antecipar o retorno, segundo informações do canal "Atenção Vascaínos".

Inicialmente, o Vasco trabalha com a possibilidade do retorno contra o Athletico-PR, dia 5 de maio, pela 5ª rodada do Brasileirão. É pouco provável que Payet fique à disposição para o clássico contra o Fluminense, dia 20, pela 3ª rodada, mas existe a chance, mesmo que remota, de antecipar o retorno diante do Criciúma, dia 27, pela 4ª rodada.

O Vasco enfrenta o Grêmio, no próximo domingo (14), às 16h (de Brasília), em São Januário, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.