Payet - Leandro Amorim/Vasco

Payet Leandro Amorim/Vasco

Publicado 03/04/2024 21:34

Rio - Na noite desta quarta-feira, 3, o Vasco informou que Dimitri Payet sofreu uma entorse no ligamento colateral medial do joelho direito. O Cruz-Maltino não informou o prazo de recuperação, mas a expectativa é que ele desfalque o time por até quatro semanas.

Com isso, o técnico Ramón Díaz não deve contar com o francês para a estreia no Campeonato Brasileiro, contra o Grêmio. A primeira rodada da competição está prevista para acontecer nos dias 13, 14 e 15 de abril.

NOTA DO VASCO

"O atleta Dimitri Payet iniciou imediatamente, na última terça-feira, o tratamento de uma entorse no ligamento colateral medial do joelho direito".

OUTRAS BAIXAS