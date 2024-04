Meia Guilherme Estrella durante treino do Vasco - Leandro Amorim/Vasco

Publicado 03/04/2024 10:03

Rio - O técnico Ramón Díaz vem aproveitando o período sem jogos do Vasco para observar de perto alguns jovens da base. Durante a intertemporada, o técnico argentino tem contado com garotos nos treinos do time profissional.

Na última terça-feira (3), o goleiro Phillipe Gabriel e os meias JP e Guilherme Estrella participaram da atividade com o grupo, no CT Moacyr Barbosa. Eles fazem parte do time sub-20, que se prepara para a semifinal da Copa Rio, no próximo domingo, às 10h, contra o Botafogo, no CEFAT.

A presença de alguns jovens completando os treinos dos profissionais do Vasco já era algo comum de acontecer. No entanto, o período sem jogos fez com que isso acontecesse quase que diariamente. O time não entra em campo desde o dia 17 de março, quando foi eliminado pelo Nova Iguaçu na semifinal do Campeonato Carioca.

O Vasco volta a campo no fim de semana dos dias 13 e 14 de abril, quando enfrentará o Grêmio, em São Januário, pela estreia do Brasileirão. A data e horário ainda serão definidos pela CBF.