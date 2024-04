Marlon Freitas tem contrato com o Botafogo até o fim de 2025 - Vítor Silva / Botafogo

Marlon Freitas é considerado peça importante e, inclusive, teve boas atuações neste início de temporada, recuperando a confiança do torcedor. O Botafogo já deixou claro que não pretende negociá-lo. O jogador tem contrato até dezembro do ano que vem. Rio - O Vasco fará proposta ao Botafogo pela contratação do volante Marlon Freitas. O Cruz-Maltino tentará selar a chegada do atleta nesta janela doméstica de transferências, que abriu nesta segunda-feira (1) e vai até o dia 19 deste mês. As informações são do jornalista Lucas Pedrosa.Marlon Freitas é considerado peça importante e, inclusive, teve boas atuações neste início de temporada, recuperando a confiança do torcedor. O Botafogo já deixou claro que não pretende negociá-lo. O jogador tem contrato até dezembro do ano que vem.

Ainda segundo o jornalista, o Vasco já tem um plano B para caso a negociação por Marlon Freitas não avance. O escolhido é Caíque, volante que tem sido destaque no Juventude.



Ramón Díaz pede a chegada de um atleta da posição para a disputa do Campeonato Brasileiro. "Pedimos ao clube um volante. Acredito que com o tempo vamos poder tê-lo. Falamos com o clube. Existe o jogador que quero. E vão ver o que podem fazer", declarou o treinador do Vasco, após a eliminação para o Nova Iguaçu na semifinal do Campeonato Carioca.