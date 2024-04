Juan Sforza - Leandro Amorim/ Vasco

Rio - Em busca de uma temporada diferente, o Vasco buscou reforços para praticamente todos os setores em 2024. Porém, por conta das lesões de Jair e Paulinho, que ficarão meses sem atuar, o meio-campo passou a ser considerado um setor bastante carente no Cruz-Maltino. Embora busque reforços, o clube carioca também confia na evolução dos estrangeiros Pablo Galdames e Juan Sforza.

Os dois jogadores atuam na posição de volante e são recém-chegados no Cruz-Maltino. O chileno, de 27 anos, tem tido um começo animador pelo clube. Ele entrou em campo em nove partidas, fez dois gols e deu três assistências com a camisa do Vasco.



Contratado junto ao Genoa, o jogador atuou em três anos no futebol europeu, defendeu o Vélez e o Unión Española. Próximo a Gary Medel, com quem atuou na Itália e também pela seleção chilena, Pablo Galdames parece estar mais à vontade, porém, ainda tem um grande potencial de evoluir no clube.



Juan Sforza, de 22 anos, foi uma grande aposta do Vasco na temporada. O Cruz-Maltino desembolsou algo em torno de cinco milhões de dólares (cerca de R$ 24,6 milhões) para tirá-lo do Newells Old Boys, da Argentina. Comparado a Javier Mascherano, ex-jogador da seleção argentina e do Barcelona, o jovem tem tido um começo mais tímido no clube carioca. Ele atuou em seis jogos e deu uma assistência.



O Vasco ainda busca reforços para o setor e tem observado alguns jogadores brasileiros. Porém, a solução desta lacuna pode passar pela evolução dessa dupla estrangeira que foi contratada nos últimos meses e que poderá evoluir bastante sob o comando de Ramón Díaz.